Куртуа отбил пенальти в матче с «Селтиком». Он отразил 5 из 10 последних 11-метровых в «Мадриде»

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Тибо Куртуа отразил пенальти в матче с «Селтиком» (2:0, второй тайм).

«Реал» принимает шотландскую команду в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

На 34-й минуте арбитр Стефани Фраппар назначила 11-метровый в ворота «Мадрида» за фол Ферлана Менди на Лиэле Абаде.

Куртуа отбил удар защитника «Селтика» Йосипа Юрановича.

Бельгиец отразил 5 из 10 последних пенальти, назначенных в ворота «Реала», в том числе два в Лиге чемпионов. При этом у него был лишь один сэйв из 18 первых пенальти, которые пробивали в его ворота в «Реале».

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Селтик».

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