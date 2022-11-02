Куртуа отбил пенальти в матче с «Селтиком». Он отразил 5 из 10 последних 11-метровых в «Мадриде»

отразил пенальти в матче с «Селтиком» (2:0, второй тайм).

«Реал» принимает шотландскую команду в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

На 34-й минуте арбитр Стефани Фраппар назначила 11-метровый в ворота за фол Ферлана Менди на Лиэле Абаде.

Куртуа отбил удар защитника «Селтика» Йосипа Юрановича.

Бельгиец отразил 5 из 10 последних пенальти, назначенных в ворота «Реала», в том числе два в Лиге чемпионов. При этом у него был лишь один сэйв из 18 первых пенальти, которые пробивали в его ворота в «Реале».

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