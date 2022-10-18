начал переговоры с Жоржиньо о новом контракте.

По данным Evening Standard, лондонский клуб предложил 30-летнему полузащитнику новое соглашение с зарплатой 120 тысяч фунтов в неделю. Столько же вице-капитан «Челси» получает и по нынешнему контракту.

Однако Жоржиньо хочет получить повышение зарплаты, аналогичное тому, что получил , недавно подписавший с «Челси» новый контракт. Ему повысили зарплату со 150 до 180 тысяч фунтов в неделю.

Срок действующего контракта Жоржиньо с «Челси» истекает в июне 2023 года. Если стороны не договорятся о новом соглашении, с января он сможет вести переговоры о трансфере.

Жоржиньо, как и , контракт которого тоже действует до лета, предпочел бы остаться в «Челси». Однако хавбек хочет, чтобы в ближайшие сезоны его воспринимали как одного из самых важных игроков команды.

Переговоры «Челси» с Канте о новом контракте тоже зашли в тупик – стороны не могут договориться о сроке соглашения. Если лондонцы предложили ему контракт по схеме «2+1», то Канте хочет получить соглашение на более долгий срок.

Сейчас Канте травмирован. Из-за проблем с задней поверхностью бедра он не поедет на ЧМ-2022 в составе сборной Франции.

Для руководства «Челси» подписание новых контрактов с Жоржиньо и Канте – приоритет.