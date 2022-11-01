Болельщики «Марселя» в три часа ночи запускали фейерверки у отеля «Тоттенхэма» перед матчем ЛЧ

Болельщики пытались помешать отдыху футболистов «Тоттенхэма».

Команды встретятся в матче шестого тура .

В три часа ночи фанаты французского клуба начали запускать фейерверки у отеля, в котором остановились представители лондонской команды.

На данный момент «Марсель» занимает четвертое место в группе D, набрав 6 очков в 5 матчах. Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Третьим в таблице идет «Айнтрахт» (7 очков), вторым – «Спортинг» (7), первым – (8).