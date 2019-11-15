«Барса» и «Ман Сити» Гвардиолы – в топ-3 лучших команд 2010-х по версии FourFourTwo, «Реал» Зидана – 6-й

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Журнал FourFourTwo представил свой рейтинг лучших команд десятилетия.

В топ-3 вошли сразу две команды тренера Пепа Гвардиолы: «Барселона», которую он тренировал с 2008 по 2012 год (1-е место), и «Манчестер Сити», возглавляемый им с 2016 года (3-е место). 

На второе место FourFourTwo поставил сборную Испанию Висенте Дель Боске, ставшую чемпионом мира в 2010 году и чемпионом Европы – в 2012-м.

В топ-5 также вошли «Лестер», выигравший чемпионат Англии в 2016-м (4-е место) под руководством Клаудио Раньери, и «Бавария», которая в сезоне-2011/12 оформила требл (5-е место) при Юппе Хайнкесе.

«Реал» Зинедина Зидана, трижды подряд выигравший Лигу чемпионов в период с 2016 по 2018 год, занял 6-е место, опередив «Интер» Жозе Моуринью, сделавший требл в сезоне-2009/10 (7-е место), «Баварию» Гвардиолы (8-е место), «Барселону» Луиса Энрике, делавшую требл в сезоне-2014/15 (9-е место), «Атлетико» Диего Симеоне (10-е место) и «Ливерпуль» Юргена Клоппа (11-е место).

Полностью с рейтингом топ-25 можно ознакомиться на сайте FourFourTwo.

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