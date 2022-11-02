Тренер ЦСКА об эпизоде с Гайичем и Зобниным: «Свистка нет, а ты вдруг абстрагируешься. Так не делают. Либо сам выбиваешь в аут, либо судья останавливает игру»

Тренер ЦСКА высказался о спорном эпизоде с Милан Гайичем и .

Матч 13-го тура между и ЦСКА завершился со счетом 2:2. В эпизоде с первом голом армейцев Зобнин добровольно отпустил мяч из-за падения Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА перехватил мяч и начал атаку, приведшую к голу.

– Гайич должен был выбить мяч в начале голевой атаки ЦСКА? Зобнин прав – это неуважение?

– Как я это видел в динамике: лежит Карраскаль, идет ответная атака, Зобнин двигается, параллельно бежит Соболеву. И, когда Рома отпускал мяч, появился Милан и подхватил.

Свистка нет, а ты вдруг абстрагируешься? Так в футболе не делают. Если судья видит опасность для здоровья, останавливает игру. Либо ты сам выбиваешь мяч в аут. Все просто, – заявил .