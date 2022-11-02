Аргентина просила клубы АПЛ и Ла Лиги отпустить игроков с последних перед ЧМ игр, чтобы начать подготовку раньше, но получила отказ

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Клубы АПЛ не отпустят игроков в расположение сборной Аргентины раньше времени.

Как пишет Daily Mail, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) обратилась в один из английских клубов с просьбой не задействовать игрока сборной в матче 16-го тура АПЛ. Тур начнется 12 ноября – за 8 дней до начала ЧМ-2022. Клуб АПЛ отказал AFA, а затем связался с другими командами, в которых выступают аргентинские футболисты, и сообщил им об этой ситуации.

Клубы АПЛ выработали единую позицию по этому вопросу – никто из них не отпустит игроков в сборную Аргентины раньше положенного времени.

В клубах АПЛ играют шесть игроков, которых могут вызвать в сборную Аргентины. Это Лисандро Мартинес и Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Эмилиано Буэндиа и Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм») и Алексис Мак Аллистер («Брайтон»).

Как отмечается, в сборной Аргентины хотят начать подготовку к турниру чуть раньше. Для этого нужно, чтобы клубы АПЛ не задействовали аргентинцев в играх 16-го тура.

16 ноября Аргентина проведет товарищеский матч против сборной ОАЭ, а через шесть дней сыграет первую игру на ЧМ-2022. Соперником команды Лионеля Скалони станет Саудовская Аравия.

Несмотря на столь плотный график, по правилам ФИФА клубы не обязаны отпускать игроков в сборные до 14 ноября.

AFA также связывалась с клубами Ла Лиги, чтобы договориться о том, чтобы аргентинцы не играли в туре Ла Лиги, который пройдет 8-9 ноября. Однако «Атлетико» и «Севилья», где игроков сборной Аргентины больше всего, не очень настроены отпускать основных футболистов, так как опасаются неудач в матчах Кубка Испании против «Альмасана» и «Веларде» соответственно. Эти игры пройдут 13 ноября.

Источники в «Атлетико» сообщили, что они отклонят такой запрос от AFA, если он поступит в клуб.

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