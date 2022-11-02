Лука Йович: «Модрич – один из лучших игроков в истории «Реала». Лука и Бензема особенно повлияли на меня в «Мадриде»

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Лука Йович высказался о бывших партнерах по мадридскому «Реалу».

«Не стану выделять кого-то по игровым качествам, но на меня особенно повлияли Карим Бензема и, конечно же, Лука Модрич, который всегда меня поддерживал.

Лука – один из лучших игроков в истории клуба», – сказал нападающий «Фиорентины» в интервью ATV.

Йович перешел в «Фиорентину» из мадридского «Реала» в прошедшее летнее трансферное окно. Сербский нападающий провел за «фиалок» 18 матчей во всех турнирах, отметившись 6 забитыми голами.

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