Лука Йович: «Модрич – один из лучших игроков в истории «Реала». Лука и Бензема особенно повлияли на меня в «Мадриде»

высказался о бывших партнерах по мадридскому «Реалу».

«Не стану выделять кого-то по игровым качествам, но на меня особенно повлияли и, конечно же, , который всегда меня поддерживал.

Лука – один из лучших игроков в истории клуба», – сказал нападающий «Фиорентины» в интервью ATV.

Йович перешел в «Фиорентину» из мадридского в прошедшее летнее трансферное окно. Сербский нападающий провел за «фиалок» 18 матчей во всех турнирах, отметившись 6 забитыми голами.