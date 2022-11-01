Пиоли об игре на ничью с «Зальцбургом»: «Милан» не может сесть в оборону и сдерживать соперника»

поделился ожиданиями от матча с .

«Милан» и «Зальцбург» завтра сыграют за второе место в группе. Перед 6-м туром итальянцы имеют 7 очков, австрийцы – 6.

«Если «Зальцбург» ожидает увидеть тот «Милан», что проиграл «Торино», он будет разочарован.

Мы должны выдать свой лучший матч. Нам нужны будут решимость и ясные головы. Правильный результат будет очень много значить для нас.

«Милан» понимает свою первую задачу в этом сезоне, и мы настроены на выполнение этой миссии.

Будет ли «Милан» играть на ничью? Мы не та команда, которая может сесть в оборону и сдерживать соперника», – сказал главный тренер .