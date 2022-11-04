Барселона — Альмерия прогноз на матч 5.11.2022, Ла Лига

В 13 туре чемпионата Испании по футболу Барселона сыграет с Альмерией. Поединок состоится в субботу, 5 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе Камп Ноу в столице Каталонии.

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Рекомендованная ставка: Победа Барселоны (1.12), ТБ (2.5) 1.32

Преподнесет ли игра сюрприз поклонникам футбола? Как проявит себя Левандовский? Чем ответит Альмерия? Ответы на эти вопросы у вас получится узнать, посмотрев игру, а наш прогноз на матч Барселона — Альмерия поможет вам сделать осмысленную ставку на эту игру.

Барселона

Подопечные Хави в нынешнем розыгрыше Примеры входят в число лидеров национального первенства. Барселона имеет в своем активе 31 очко, и идет на втором месте. Отставание от лидирующего Реала составляет лишь одно очко — у подопечных Анчелотти в активе 32 очка.

Что касается разницы забитых и пропущенных мячей, то «Барса» и вовсе лидирует по этому показателю — каталонцы наколотили 29, и пропустили только четыре мяча. У «Реала», для сравнения, тоже 29 забитых, но сливочные пропустили 10 голов. «Блаугранас» хорошо себя чувствует и в статистике выигрышей, ничьих и проигрышей — 10 побед, одна ничья и одно поражение.

Лучшим бомбардиром команды является новобранец каталонцев Роберт Левандовски. Поляк, летом перебравшийся в клуб из мюнхенской «Баварии», наколотил 18 голов в 20 матчах сине-гранатовых.

Подопечные Хави в 11 крайних матчах в Примере не уходят с поля без забитого мяча, в предыдущих пяти играх каталонцы забили девять, и пропустили пять мячей.

Другие статистические тенденции «Барселоны» выглядят так:

Команда не проигрывает в восьми из девяти крайних матчей дома;

В очном противостоянии с Альмерией каталонцы побеждают в восьми крайних матчах;

В предыдущих пяти играх каталонцы пропустили, в среднем, 1,2 гола за игру;

В крайних пяти матчах Барселона забивает, в среднем, 1,8 гола за матч;

Каталонцы неизменно забивают в 14 крайних матчах с Альмерией.

В предыдущих пяти матчах команда показывает следующие результаты:

Альмерия

Альмерия близка к середине таблицы. В 12 турах команда набрала только 13 очков, одержав четыре победы, один раз сыграла вничью и потерпела семь поражений. Разница забитых и пропущенных голов складывается не в пользу команды — Альмерия забила 15 и пропустила 20 голов (разница мячей -5). Что касается турнирного положения команды относительно других клубов, то Альмерия идет на 14 месте, опережая команды из зоны вылета на три балла.

Лучшим бомбардиром команды является Эль-Билаль Туре. Он забил три гола в семи матчах. В предыдущих пяти матчах Альмерия всегда забивает, и пропускает в 12 крайних матчах. В предыдущих пяти играх команда забила 11 голов и пропустила девять мячей.

В предыдущих пяти играх команда показала следующие результаты.

Коэффициенты букмекеров на матч Барселона — Альмерия

История встреч команд между собой складывается в пользу Барселоны. В предыдущих пяти очных встречах коллективы показали следующие результаты:

Букмекеры ожидаемо отдают победу Барселоне Предлагаем котировки ряда букмекерских контор:

Букмекерская контора Победа Барселоны Ничья Победа Альмерии Маржа букмекера Лига Ставок 1.12 9.8 21 4.25% Винлайн 1.1 9.4 22 6.09% Марафон Бет 1.1 10.25 23 5.01% Олимпбет 1.11 11 25 3.18%

Согласимся с букмекерскими конторами — Барселона, вылетев из Лиги чемпионов сконцентрируется на чемпионате, и наверняка справится с середняком национального первенства. Предположим, что Роберт Левандовски не уйдет с поля без забитого мяча, а Альмерия проиграет со счетом 0:2, либо 0:3 — несмотря на тенденцию, которую показывает команда (забивает в ряде крайних матчей), она не сумеет распечатать ворота каталонцев.

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