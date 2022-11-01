Чистяков о «Зените»: «Хотелось бы играть больше и получать свои минуты. В команде большая конкуренция»

заявил, что хотел бы получить больше игрового времени в .

В текущем сезоне футболист провел четыре матча в Мир РПЛ.

«Конечно, мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты, но в команде есть конкуренция.

Сезон я начинал в статусе основного игрока, потом у меня была ангина. В «Зените» большая, здоровая конкуренция. Ребята использовали свой шанс и сейчас играют.

Времени расстраиваться особо нет, нужно больше работать. Жду свой шанс», – сказал защитник клуба из Санкт-Петербурга.

Кажется, российские игроки не нужны «Зениту». Куда пропали Бакаев, Круговой, Сутормин, Чистяков, Ерохин и Адамов