Чистяков о «Зените»: «Хотелось бы играть больше и получать свои минуты. В команде большая конкуренция»
Дмитрий Чистяков заявил, что хотел бы получить больше игрового времени в «Зенита».
В текущем сезоне футболист провел четыре матча в Мир РПЛ.
«Конечно, мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты, но в команде есть конкуренция.
Сезон я начинал в статусе основного игрока, потом у меня была ангина. В «Зените» большая, здоровая конкуренция. Ребята использовали свой шанс и сейчас играют.
Времени расстраиваться особо нет, нужно больше работать. Жду свой шанс», – сказал защитник клуба из Санкт-Петербурга.
Кажется, российские игроки не нужны «Зениту». Куда пропали Бакаев, Круговой, Сутормин, Чистяков, Ерохин и Адамов
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