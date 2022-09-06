Массимилиано Аллегри: «ПСЖ» – фаворит номер один в этой ЛЧ. Выдающаяся команда»

Тренер «Ювентуса» считает «ПСЖ» фаворитом .

«Нам нужно набрать 10 очков, чтобы выйти из группы. Матч с – хорошая возможность сыграть с выдающейся командой. Нас ждет хороший матч. Затем нужно набрать 10 очков. Без разницы, возьмем ли мы три очка в матче с «ПСЖ». Главное, чтобы в сумме мы набрали 10 очков.

Это будет веселый матч. Лига чемпионов дарит особые эмоции. Играть в этом турнире – честь для всех нас, а матч с «ПСЖ» входит в число самых прекрасных из возможных. «ПСЖ» – одна из сильнейших команд. Я считаю, что это фаворит номер один в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Нам нужно делать шаг за шагом и становиться лучше», – сказал Аллегри.

Сегодня сыграет с «ПСЖ» в гостях. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Также на сайте можно будет посмотреть матч в прямом эфире.