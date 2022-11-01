Зарицкий о России и Украине: «У 50% одна точка зрения, у 50% – другая. Жалко, что это происходит, люди не в состоянии ничего сделать»
Михаил Зарицкий высказался о ситуации между Россией и Украиной и отношении к этому в Европе.
«Очень сложная тема. Я стараюсь поменьше об этом говорить, потому что среди моих друзей много и украинцев, и россиян.
Мой помощник, второй тренер – из Львова. Я пытаюсь лишний раз его не травмировать. Мне просто жалко, что это все происходит.
По тому, что вижу и слышу здесь, могу сказать: у 50% одна точка зрения на ситуацию, у 50% – другая, противоположная. Я не хочу этой темы касаться.
Местные пытаются обсуждать политическую повестку, но я не хочу на эту тему разговаривать. У каждого свое мнение.
Что бы я ни говорил, все равно не смогу ничего изменить. Обычные люди не в состоянии ничего сделать. Думаю, все решат за нас – в ту или иную сторону», – сказал бывший нападающий «Зенита», проживающий в Люксембурге.
Комментарии