Во сколько играют Сборная Хорватии – сборная Канады, ЧМ-2022, 27 ноября, время начала матча
В воскресенье, 27 ноября, сыграют сборная Хорватии и сборная Канады в группе F Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
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Где смотреть матч Хорватия – Канада
- Игра пройдет на стадионе «Khalifa International Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ и Матч-Футбол1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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