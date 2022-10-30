Александр Сторожук: «У «Зенита» три состава. В первом тайме они делали передачи абы куда. Игра «Краснодара» внушает оптимизм»

прокомментировал поражение от со счетом 0:1.

– В первом тайме «Зенит» так много передач делал беспорядочно, абы куда, я никогда такого не видел. Значит, мы вынуждали их так играть, прессинговали.

Во втором тайме, может, сил не хватило, может, опыта, который приобретается в таких играх. Были потери необязательные в простейших ситуациях, но эта игра идет к нам в копилку.

Что касается моментов с заменами, мы должны усиливать игру. Я не буду говорить про «Зенит». У них там три состава. Но мы, к сожалению, в этом плане недорабатываем.

– Можно назвать это достойным поражением?

– Я не понимаю. Мы проиграли.

– Что стало переломным моментом игры?

– Простые моменты, простые потери. С такой командой нельзя так. В первом тайме мы им ничего не дали сделать, хорошо выбегали.

Но когда ты на ровном месте делаешь 3-4 ошибки, команда соперника начинает приобретать свой рисунок и большими силами атакует.

Переходные фазы становятся тяжелыми. Команде спасибо за игру, за отношение. Результатом мы недовольны, но игра внушает оптимизм, – сказал главный тренер .

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