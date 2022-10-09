Сторожук после 2:3 от «Ростова»: «Мешков – профессор. Хвалю, молодец! Так можно у «ПСЖ» выиграть чемпионат»

Главный тренер «Краснодара» обратил внимание на судейство матча против «Ростова».

Краснодарская команда выигрывала со счетом 2:0 после первого тайма игры Мир . Во втором тайме отыгрался и победил – 3:2.

С 57-й минуты «быки» играли в меньшинстве в результате удаления защитника Кайо. На матче работала бригада арбитров во главе с .

«Претензий к футболистам своей команды вообще нет. Сражались, играли.

Просто‑напросто Мешков профессор в таких делах, просто мастер. Это же можно говорить? Я хвалю человека! Молодец! Так можно в Лиге 1 у «ПСЖ» выиграть чемпионат.

Все [у ] старались, бились, играли в футбол вдесятером. Даже могли и сравнять», – сказал .