Сторожук после 2:3 от «Ростова»: «Мешков – профессор. Хвалю, молодец! Так можно у «ПСЖ» выиграть чемпионат»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Александр Сторожук Краснодар Виталий Мешков Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Краснодара» обратил внимание на судейство матча против «Ростова».

Краснодарская команда выигрывала со счетом 2:0 после первого тайма игры Мир РПЛ. Во втором тайме «Ростов» отыгрался и победил – 3:2.

С 57-й минуты «быки» играли в меньшинстве в результате удаления защитника Кайо. На матче работала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым

«Претензий к футболистам своей команды вообще нет. Сражались, играли.

Просто‑напросто Мешков профессор в таких делах, просто мастер. Это же можно говорить? Я хвалю человека! Молодец! Так можно в Лиге 1 у «ПСЖ» выиграть чемпионат.

Все [у «Краснодара»] старались, бились, играли в футбол вдесятером. Даже могли и сравнять», – сказал Александр Сторожук.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные