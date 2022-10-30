У Промеса 6 голов за 6 последних матчей в «Спартаке». Он лучший бомбардир Мир РПЛ
Квинси Промес оторвался от Малкома и Владимира Сычевого в списке бомбардиров Мир РПЛ.
Полузащитник «Спартака» открыл счет в матче 15-го тура с «Торпедо» (1:0, второй тайм).
В чемпионате России на счету нидерландца теперь 12 голов за 14 игр – больше всех. Также Промес забил шесть голов за шесть последних матчей за «Спартак» во всех турнирах.
Подробно со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
«Спартак» – «Торпедо». 1:0 – Промес забил с паса Соболева. Онлайн-трансляция
Промес забивает после кроссов (шок), Малком – только левой ногой, Сычевой – топово реализует. Все о мощной гонке бомбардиров РПЛ
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