Осинькин об 11-м месте «Крыльев»: «Глупо говорить, что играем провально. Лишались очков из-за глупостей»

Главный тренер оценил игру команды в текущем сезоне.

«Сказать, что играем неудачно и провально, глупо. Нельзя так говорить. В прошлом сезоне выглядели лучше – это факт.

Если говорить об объективных причинах – большая ротация. Представьте, в последнем матче с «Уралом» не было ни одного футболиста, кто был основным игроком «Крыльев» в первом круге прошлого сезона.

К тому же не смогли сразу заменить лидеров. Надеемся на ребят, многие из них играют достаточно стабильно. Но состоявшимися лидерами пока еще не стали – в процессе.

Не забили пару пенальти. Были еще глупости, из-за которых лишались очков. Например, с «Локомотивом» просто потеряли очки. Очень обидные ошибки допустили», – сказал Осинькин о команде, идущей в Мир на 11-м месте.

Перед «Крыльями» стоит задача попасть в восьмерку: «У нас хороший тренер и отличный подбор молодых игроков»