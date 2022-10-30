Газзаев о кризисе «Локо»: «Это наследие иностранного легиона. Команда поправит свое положение»

прокомментировал кризис в текущем сезоне.

«Команда попала в убойную ситуацию. Мало говорить о кризисе, «Локомотив» находится в тяжелейшем положении. Это наследие иностранного легиона, который там работал. Нужно быстрее от него избавляться и провести вторую часть сезона на высоком уровне.

Есть и молодые, и опытные игроки. Нужно провести глубокий анализ таких результатов по окончанию первой части сезона. Уверен, что «Локомотив» поправит свое положение. В этом нет сомнений.

Самое главное, чтобы у команды был тренер с опытом, который может правильно управлять игроками», – сказал бывший тренер сборной России и ЦСКА.

Напомним, у «Локомотива» семь поражений в восьми последних матчах Мир . Железнодорожники занимают 14-е место.