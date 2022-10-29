Федотов о борьбе с «Зенитом»: «ЦСКА терял очки, разрыв достаточный. Но не опустим руки»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о борьбе с «Зенитом» в Мир РПЛ.
– Ввязываетесь ли вы в конкуренцию с «Зенитом»?
– Теперь мы так не можем сказать, потому что потеряли очки – достаточный разрыв. Но не опустим руки, а будем двигаться дальше.
– Выглядит ли «Зенит» командой, которую невозможно победить на дистанции?
– Мы все прекрасно знаем, что это хорошо укомплектованная команда, где есть равноценные замены в случае получения травмы кого-то из основного состава. Поэтому мы и говорим о длине скамейки. На длинном этапе порой это играет решающую роль.
– Считаете, что не хватает длины скамейки?
– Как показывает ситуация, не хватает. Мы об этом говорили: смогли подписать игроков уже по ходу – даже чуть с опозданием. Футболисту нужна адаптация. Как ни крути, не каждому удается «с листа» показывать свой максимальный уровень. Кому-то требуется значительно больше времени раскрыть свой потенциал, – сказал Федотов.
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