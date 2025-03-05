ЦСКА сыграет с «Химками». Армейцы, приходите на домашний матч!

В 20-м туре Мир РПЛ ЦСКА встретится с «Химками».

Матч пройдет в субботу, 8 марта, в 17:00 на стадионе «ВЭБ Арена».

Армейцы после 19 туров расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав с 32 очка. «Химки» же идут на 12-й строчке, обладая 19-ю очками. Приходите поддержать армейцев на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .