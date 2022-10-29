Облак провел 277 матчей за «Атлетико» в Ла Лиге и повторил рекорд Година для иностранцев

На счету голкипера 277 матчей за «Атлетико» в чемпионате .

29-летний словенец принял участие в игре против (3:2) в 12-м туре.

В истории лишь одному иностранцу до этого удавалось провести в Ла Лиге 277 игр – защитнику . Вратарь повторил его рекорд.

Облак играет за мадридскую команду с сезона-2014/15. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.