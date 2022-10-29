Облак провел 277 матчей за «Атлетико» в Ла Лиге и повторил рекорд Година для иностранцев
На счету голкипера Яна Облака 277 матчей за «Атлетико» в чемпионате Испании.
29-летний словенец принял участие в игре против «Кадиса» (3:2) в 12-м туре.
В истории «Атлетико» лишь одному иностранцу до этого удавалось провести в Ла Лиге 277 игр – защитнику Диего Годину. Вратарь повторил его рекорд.
Облак играет за мадридскую команду с сезона-2014/15. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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