Облак провел 277 матчей за «Атлетико» в Ла Лиге и повторил рекорд Година для иностранцев

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На счету голкипера Яна Облака 277 матчей за «Атлетико» в чемпионате Испании.

29-летний словенец принял участие в игре против «Кадиса» (3:2) в 12-м туре.

В истории «Атлетико» лишь одному иностранцу до этого удавалось провести в Ла Лиге 277 игр – защитнику Диего Годину. Вратарь повторил его рекорд.

Облак играет за мадридскую команду с сезона-2014/15. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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