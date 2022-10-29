Мората получил травму стопы в матче против «Кадиса» и в слезах покинул поле. Форвард может не попасть в заявку Испании на ЧМ-2022

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Альваро Мората получил серьезную травму в матче Ла Лиги.

Нападающий «Атлетико» вышел в стартовом составе мадридской команды на игру с «Кадисом» в 12-м туре чемпионата Испании (0:1, второй тайм) и был заменен на 10-й минуте. Форвард упал в штрафной площади соперников после контакта с защитником Мамаду Мбайе.

Главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес не назначил пенальти, его ассистенты, работающие на ВАР, также не увидели причин назначать 11-метровый.  Мората поднялся на ноги, но через пару минут снова лег на землю. Он не смог продолжить матч и покинул поле в слезах. Клуб сообщил, что у форварда выявлена травма стопы.

Сроки восстановления игрока неизвестны. Из-за этого повреждения он может не попасть в окончательную заявку сборной Испании на чемпионат мира-2022 – Луис Энрике объявит ее через 12 дней. 

В 12 матчах текущего сезона Ла Лиги Мората забил 5 голов и отдал 1 голевой пас. Его статистику можно найти здесь

 

 

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