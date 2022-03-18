Де Хеа и Бускетс не вызваны в сборную Испании. Карвахаль – единственный игрок «Реала» в списке

Стал известен состав сборной Испании на мартовские матчи.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»);

Защитники: Маркос Алонсо, Сесар Аспиликуэта (оба – «Челси»), Жорди Альба, Эрик Гарсия (оба – «Барселона»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Пау Торрес («Вильярреал»), Диего Льоренте («Лидс»), Дани Карвахаль («Реал»);

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Коке, Маркос Льоренте (оба – «Атлетико»), Педри, Гави (оба – «Барселона»), Карлос Солер («Валенсия»);

Нападающие: Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Пабло Сарабия («Спортинг»), Альваро Мората («Ювентус»), Рауль де Томас («Эспаньол»), Ферран Торрес («Барселона»), Йереми Пино («Вильярреал»).

Отметим, что в состав не попал вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа и хавбек «Барселоны» Серджи Бускетс.

В марте Испания проведет товарищеские матчи с Албанией и Исландией.