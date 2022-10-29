Катар вручил послу Германии ноту протеста из-за слов главы немецкого МВД – она сказала, что лучше не присуждать ЧМ странам с проблемами с правами человека

Катар недоволен высказываниями министра внутренних дел Германии по поводу .

В связи с этим министерство иностранных дел Катара вызвало посла Германии и вручило ему ноту протеста.

В четверг Нэнси Фезер, министр внутренних дел Германии, сказала, что правительство ее страны убеждено в том, что присуждение крупных спортивных турниров должно быть связано с соблюдением прав человека и устойчивым развитием.

На вопрос о решении провести чемпионат мира-2022 в Катаре, она ответила, что «есть критерии, которые должны соблюдаться, и тогда лучше не присуждать турниры таким государствам».

В пятницу Фезер отметила, что «ни один чемпионат мира не проходит в вакууме». И добавила, что в отношении будущих международных турниров «нужно делать так, чтобы их присуждение и организация были связаны со стандартами прав человека».

«Замечания министра внутренних дел Германии по поводу проведения Катаром чемпионата мира неприемлемы и провокационны по отношению к народу Катара.

Недопустимо, чтобы политики пытались набирать очки для внутреннего пользования за счет отношений с другими странами», – выразил недовольство глава МИД Катара.