Черчесов о Лиге Европы: «Важно грамотно сыграть с «Монако». «Ференцварош» не выходил в еврокубковую весну несколько десятилетий»

Главный тренер «Ференцвароша» высказался в преддверии матча с в Лиге Европы.

«Перед игрой с «Монако» в строй вернулся ряд ключевых исполнителей. В частности, восстановился основной хавбек Лаидуни. Не могу сказать, что смогут сыграть ведущие футболисты, а центральный защитники Кнустер пропустит матч из-за дисквалификации, но мы привыкли к тому, что часто приходится перестраиваться по ходу сезона, так что и в этот раз что-нибудь придумаем.

Для , который несколько десятилетий не выходил в весеннюю стадию еврокубков, очень важно грамотно сыграть с «Монако». Ну, и с «Трабзонспором» в заключительном туре группового турнира.

Также верим в нашу армию болельщиков, которая оказывает фантастическую поддержку — как дома, так и в гостях», – сказал .

Таблицы Лиги Европы