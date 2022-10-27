Черчесов о Лиге Европы: «Важно грамотно сыграть с «Монако». «Ференцварош» не выходил в еврокубковую весну несколько десятилетий»

Теги Монако Станислав Черчесов Лига Европы УЕФА Ференцварош Футбол

Главный тренер «Ференцвароша» высказался в преддверии матча с «Монако» в Лиге Европы.

«Перед игрой с «Монако» в строй вернулся ряд ключевых исполнителей. В частности, восстановился основной хавбек Лаидуни. Не могу сказать, что смогут сыграть ведущие футболисты, а центральный защитники Кнустер пропустит матч из-за дисквалификации, но мы привыкли к тому, что часто приходится перестраиваться по ходу сезона, так что и в этот раз что-нибудь придумаем.

Для «Ференцвароша», который несколько десятилетий не выходил в весеннюю стадию еврокубков, очень важно грамотно сыграть с «Монако». Ну, и с «Трабзонспором» в заключительном туре группового турнира.

Также верим в нашу армию болельщиков, которая оказывает фантастическую поддержку — как дома, так и в гостях», – сказал Станислав Черчесов.

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