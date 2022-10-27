КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 20 тысяч рублей за то, что Гайич играл в футболке Гайча

ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей за за игру Милана Гайича в футболке Адольфо Гайча.

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС на очередном заседании оштрафовал клуб на 20 тысяч рублей за путаницу в матче с «Оренбургом», когда защитник армейцев Милан Гайич вышел на второй тайм в футболке своего одноклубника Адольфо Гайча. Сам футболист позже объяснил эту ситуацию «недопониманием в раздевалке».

«Игрок Гаийч играл в футболке под номером 21 часть второго тайма. Это нарушение регламента чемпионата. ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Матч 14-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Оренбургом» прошел в воскресенье. Команды сыграли вничью со счетом 2:2.

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