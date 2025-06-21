Генсек РФС Митрофанов: «Cчитать, что ужесточение лимита поспособствует повышению качества, – заблуждение. Сам по себе он не готовит футболистов»

Максим Митрофанов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал оправданным обсуждение возможного изменения лимита на легионеров в российском футболе.

«Лимит является вопросом, который всегда будет обсуждаться – это одно из важнейших правил формирования команд.

Лимит – это не количественный вопрос, сегодня столько, завтра столько. У лимита есть цель – улучшение качества футболистов твоей национальной сборной, твоей страны.

Но сам по себе лимит не готовит футболистов. Поэтому считать, что ужесточение лимита поспособствует повышению качества ,– заблуждение.

Должны работать все элементы системы.

Подготовка футболистов, детско-юношеских соревнований, которые дают результат, есть дополнительные ограничения, которые работают в Первой и Второй лигах, дают повышение качества футболистов.

Лимит должен способствовать балансу, сейчас 8 игроков на поле, 13 в заявке, при этом все забывают о наличии 12 доморощенных футболистов.

У нас с министерством спорта идет постоянный диалог, есть соглашение по развитию футбола, есть постоянная двусторонняя комиссия, которая анализирует вопросы подготовки резерва и футболистов, смотрит, какие правила в порядке лимита.

Поэтому вопрос будет всегда актуальным и на повестке, но в футболе формирование команд планируется не на один сезон», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.