«Тоттенхэм» сделал запрос по Семеньо. «Борнмут» оценивает вингера в 70 млн фунтов

«Тоттенхэму» интересен Энтойн Семеньо.

Лондонский клуб сделал запрос о возможности трансфера вингера «Борнмута », но пока не предпринимает дальнейших действий, пишет The Athletic.

«Вишни» оценивают 25-летнего футболиста в 70 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед ».

В минувшем сезоне АПЛ Семеньо провел 37 матчей, отличившись 11 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .