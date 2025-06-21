«Тоттенхэм» сделал запрос по Семеньо. «Борнмут» оценивает вингера в 70 млн фунтов
«Тоттенхэму» интересен Энтойн Семеньо.
Лондонский клуб сделал запрос о возможности трансфера вингера «Борнмута», но пока не предпринимает дальнейших действий, пишет The Athletic.
«Вишни» оценивают 25-летнего футболиста в 70 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед».
В минувшем сезоне АПЛ Семеньо провел 37 матчей, отличившись 11 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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