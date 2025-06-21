  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тимощук о «Зените»: «Мы заинтересованы в возвращении чемпионства в Петербург. В атакующей линии хорошая конкуренция – надеюсь, это принесет плоды»
0

Тимощук о «Зените»: «Мы заинтересованы в возвращении чемпионства в Петербург. В атакующей линии хорошая конкуренция – надеюсь, это принесет плоды»

Анатолий Тимощук поделился мыслями о задачах Зенита в следующем сезоне РПЛ.

«Покупка новых футболистов атаки зависит от схемы, по которой мы будем играть.

Естественно, решение о том, сколько игроков нужно в ту или иную линию, принимает главный тренер.

Действительно, сейчас в атакующей линии хорошая конкуренция. Я надеюсь, что это принесет свои плоды.

Вы знаете, какие задачи стоят на новый сезон. Все мы заинтересованы в возвращении чемпионства обратно в Санкт-Петербург.

Все, кто сейчас работает в команде, должны приносить результат и пользу. Это касается не только атакующей, но и любой другой линии», – сказал тренер «Зенита» Анатолий Тимощук.

Что теперь будет с «Торпедо»?3574 голоса
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoАнатолий Тимощук
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Экстрадиция Промеса, миллионы для судьи от боссов «Торпедо», назначение Челестини в ЦСКА, трансфер Виртца в «Ливерпуль», проблемы Ямаля с 29-летними девушками и другие новости
14 минут назад
63 587 зрителей посетили матч «Баварии» и «Боки» в Майами. Это 2-й среди самых посещаемых матчей КЧМ в США на данный момент
139 минут назад
«Фламенго» и «Бавария» вышли в 1/8 финала КЧМ. Бразильский клуб обеспечил себе 1-е место в своей группе после 2 туров
1сегодня, 03:15
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Бавария» победила «Бока Хуниорс», «Челси» уступил «Фламенго»
1038сегодня, 03:02
«Бавария» обыграла «Бока Хуниорс» – 2:1. Кейн и Олисе забили
17сегодня, 03:02
«Ювентус» выплатит 30 млн евро за Консейсау. Вингер подпишет 5-летний контракт с зарплатой 6 млн евро в год
9сегодня, 02:16
Магомед Оздоев: «В России почему-то любят поливать собственных футболистов, хотя они великолепные. В АЕК приехали Марсьяль и Ламела – ничего особенного»
9сегодня, 02:06
Гол «Баварии» в ворота «Боки» отменен из-за воздействия Гнабри на голкипера у линии ворот. Арбитр изменил решение после ВАР
1сегодня, 01:20
Ямаль об экс-порноактрисе Бавель: «Я никогда ее не видел. Мы не встречались – я сказал ей нет. Я живу с мамой, она не пускает ни одну женщину в дом»
95вчера, 22:04
Черчесов о встрече с президентом «ПСЖ»: «Он мне: «О, коуч» – и обниматься идет, а я его первый раз вижу. Потом дошло – Россия же Саудовскую Аравию 5:0 обыграла, а Катар с ними конфликтует»
22вчера, 21:35
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Ямайка обыграла Гваделупу, Канада сыграет с Кюрасао в воскресенье
1117 минут назад
Кейн набрал 1+1 с «Бокой» и стал лучшим игроком матча КЧМ. У форварда «Баварии» было 0+0 в игре с «Оклендом» (10:0)
26 минут назад
Мусиала получил повреждение в матче с «Бокой». Хавбек «Баварии» вышел на поле на 57-й минуте и был заменен на 82-й
54 минуты назад
Генсек РФС Митрофанов: «Cчитать, что ужесточение лимита поспособствует повышению качества, – заблуждение. Сам по себе он не готовит футболистов»
1сегодня, 02:40
У Кейна 39 голов в 48 матчах за «Баварию» в сезоне. Форвард забил «Боке» на клубном чемпионате мира
сегодня, 01:30
«Аталанта» предложила 17 млн евро и бонусы за вингера «Саутгемптона» Сулеману. По Лукману «Наполи» и «Атлетико» к бергамаскам не обращались
вчера, 22:23
«Комо» пытался подписать Антони. Вингер «МЮ» хочет вернуться в «Бетис»
вчера, 21:52
Гюндоган согласовал контракт с «Галатасараем». Клубу еще предстоит договориться с «Сити» (L’Équipe)
7вчера, 21:46
«Тоттенхэм» сделал запрос по Семеньо. «Борнмут» оценивает вингера в 70 млн фунтов
4вчера, 21:42
Ди Мария набрал 16 очков в матче с «Оклендом», Баррейра – 14. У полузащитников «Бенфики» дубли
вчера, 21:21Фэнтези