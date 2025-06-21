Тимощук о «Зените»: «Мы заинтересованы в возвращении чемпионства в Петербург. В атакующей линии хорошая конкуренция – надеюсь, это принесет плоды»

Анатолий Тимощук поделился мыслями о задачах Зенита в следующем сезоне РПЛ.

«Покупка новых футболистов атаки зависит от схемы, по которой мы будем играть.

Естественно, решение о том, сколько игроков нужно в ту или иную линию, принимает главный тренер.

Действительно, сейчас в атакующей линии хорошая конкуренция. Я надеюсь, что это принесет свои плоды.

Вы знаете, какие задачи стоят на новый сезон. Все мы заинтересованы в возвращении чемпионства обратно в Санкт-Петербург.

Все, кто сейчас работает в команде, должны приносить результат и пользу. Это касается не только атакующей, но и любой другой линии», – сказал тренер «Зенита » Анатолий Тимощук .