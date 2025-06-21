Тимощук о «Зените»: «Мы заинтересованы в возвращении чемпионства в Петербург. В атакующей линии хорошая конкуренция – надеюсь, это принесет плоды»
Анатолий Тимощук поделился мыслями о задачах Зенита в следующем сезоне РПЛ.
«Покупка новых футболистов атаки зависит от схемы, по которой мы будем играть.
Естественно, решение о том, сколько игроков нужно в ту или иную линию, принимает главный тренер.
Действительно, сейчас в атакующей линии хорошая конкуренция. Я надеюсь, что это принесет свои плоды.
Вы знаете, какие задачи стоят на новый сезон. Все мы заинтересованы в возвращении чемпионства обратно в Санкт-Петербург.
Все, кто сейчас работает в команде, должны приносить результат и пользу. Это касается не только атакующей, но и любой другой линии», – сказал тренер «Зенита» Анатолий Тимощук.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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