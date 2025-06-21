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Черчесов о встрече с президентом «ПСЖ»: «Он мне: «Ооо, коуч» и обниматься идет, а я его первый раз вижу. Потом дошло – Россия же Саудовскую Аравию 5:0 обыграла, а Катар с ними конфликтует»

Станислав Черчесов назвал причину своей популярности на Ближнем Востоке.

«Расскажу один случай. Я прилетел в Катар после чемпионата мира и уже в аэропорту почувствовал – что-то вокруг творится. Паспортный контроль даже проходить не надо было. 

В гостиницу приехал... Помните фильм с Эдди Мерфи «Поездка в Америку»? Когда он пошел на баскетбол, стоит там в туалете, а вокруг него суета такая. Тут та же ситуация: приехал в гостиницу и ничего понять не могу. Номер был один, а дали другой. Я там заблудился и ничего понять не мог.

И неприятная новость в этот момент появилась – умерла мама у президента «ПСЖ» [Нассера Аль-Хелайфи]. А он же местный, из Катара. Ну и мы поехали к нему домой, а он меня как увидел сразу: «Ооо, коуч» и обниматься идет. А я его первый раз в жизни вижу.

Когда мы уже разговорились до меня дошло, Россия же Саудовскую Аравию 5:0 обыграла, а Катар с ними конфликтует. Вот, наверное, поэтому меня там больше любить стали. Мне часто звонят оттуда, из Ирана, Марокко, Туниса. Но мне хочется поработать в русскоязычной стране», – рассказал бывший главный тренер сборной России.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
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