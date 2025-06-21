Ди Мария набрал 16 очков в матче с «Оклендом», Баррейра – 14. У полузащитников «Бенфики» дубли

«Бенфика» разгромила «Окленд Сити» во 2-м туре группового этапа клубного ЧМ – 6:0.

Анхель Ди Мария реализовал пенальти в концовках обоих таймов. Всего у полузащитника «Бенфики» 16 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +1 за сухой матч, +2 за заработанный пенальти). Его выбрали 12,32% игроков.

Леандро Баррейро забил дважды за 2 минуты во 2-м тайме. У него за матч 14 очков, полузащитника «Бенфики» выбрали всего 8 фэнтези-менеджеров (0,18%).

Эвангелос Павлидис набрал 10 очков за 1+1, нападающий есть в 31,21% команд. У Николаса Отаменди 9 очков – за ассист и сухой матч. Его выбрали 11,83% игроков.

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