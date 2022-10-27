«Миранчуку надо быть циничнее и злее в игре». Комментатор DAZN о хавбеке «Торино»

Комментатор DAZN Алессандро Будель высказался о хавбеке «Торино» .

— Мне нравится это футболист. У Алексея незаурядная техника, он владеет хорошим ударом с левой ноги и отменным последним пасом. В матче против «Удинезе» [2:1] он исполнил очень классную голевую передачу: принял мяч левой ногой от Влашича, показал ложное движение и имитировал удар, но убрал мяч под правую ногу и комфортно выкатил на партнера. Все было сделано мастерски!

А до этого еще был эпизод со смещением с правого фланга в центр и ударом с левой ноги. Правда, к сожалению, Миранчук практически ничем в этой игре больше не запомнился — разве что двумя несвойственными игроку такого уровня потерями мяча. Поэтому спортивные газеты и поставили ему не очень высокую оценку — 6,0.

— В отличие от «Аталанты», где Гасперини выпускал Миранчука только на замену, Юрич видит в нем игрока стартового состава, не так ли?

— Да, пока это выглядит именно так. «Торино» играет в одного чистого форварда с двумя полунападающими. Пока Юрич отдает в основном предпочтение Влашичу и Миранчуку, оставляя не менее, а может, и более талантливого Радонича в запасе. В игре с «Удинезе» серб заменил как раз Миранчука и показал, что его класс высок.

Юрич явно верит в Алексея, но тому надо добавлять в командной игре и в единоборствах, чаще предлагать себя. Пока же Миранчук позволяет себе выпадать из игры на большие отрезки времени, что в Cерии А не очень-то приветствуется.

Влашич уступает в техническом оснащении россиянину, но по объему выполняемой работы и по спортивной злости превосходит Миранчука.

— Каковы, на ваш взгляд, дальнейшие перспективы Миранчука в «Торино»?

— Конкуренцию в не сравнить с тем, с чем столкнулся Миранчук в «Аталанте». Думаю, Алексей будет и дальше получать много игровой практики. Но ему надо быть стабильнее, злее и, если так можно выразиться, циничнее в игре, тогда при своем бесспорном таланте он сможет выйти в Серии А на более высокий уровень, – сказал экс-игрок «Кальяри».

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