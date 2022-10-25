Президент «Урала»: «У нас еще не было 4 победы кряду в чемпионате. Уход из зоны вылета – работа Гончаренко»

Президент высказался после матча с «Крыльями Советов» (2:1) в Мир .

С учетом Фонбет Кубка России победная серия екатеринбуржцев составляет 6 игр.

«У нас еще не было такого, чтобы мы выиграли четыре игры кряду в чемпионате. Я считаю, что уход из зоны вылета – это тренерская работа Гончаренко. Когда пошли первые победы, ребята немного раскрепостились, сейчас играют в свой хороший футбол.

Газинский сегодня должен был забить на второй минуте, но не получилось. Юра – очень хороший футболист, и мы об этом знали. Мы рады, что он остался с нами», – сказал .