Гризманн – единственный игрок в истории «Атлетико» с минимум 10 голами и 10 ассистами в ЛЧ

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Форвард Антуан Гризманн в Лиге чемпионов забил за «Атлетико» 26 голов и сделал 10 ассистов.

Француз сегодня отдал голевой пас Яннику Феррейре Карраско в матче с «Байером» (2:2, второй тайм).

Гризманн стал первым футболистом в истории мадридского клуба, которому удалось в Лиге чемпионов добраться до двухзначных чисел как в категории голов, так и в категории результативных передач.

Подробно со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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