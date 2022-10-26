Гризманн – единственный игрок в истории «Атлетико» с минимум 10 голами и 10 ассистами в ЛЧ
Форвард Антуан Гризманн в Лиге чемпионов забил за «Атлетико» 26 голов и сделал 10 ассистов.
Француз сегодня отдал голевой пас Яннику Феррейре Карраско в матче с «Байером» (2:2, второй тайм).
Гризманн стал первым футболистом в истории мадридского клуба, которому удалось в Лиге чемпионов добраться до двухзначных чисел как в категории голов, так и в категории результативных передач.
Подробно со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Комментарии