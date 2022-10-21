Орлов о реакции Мостового на обратную замену: «Эгоизм в высшей степени. Гордыня заявила о себе на весь телевизионный мир. А как же интересы команды? Непрофессионально»

прокомментировал обратную замену Андрея Мостового.

Полузащитник «Зенита» появился на поле на 62-й минуте матча Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (2:1), а на 83-й уступил место Густаво Мантуану. После замены Мостовой, активно жестикулируя, выразил недовольство в разговоре с Сергеем Семаком и сразу ушел в раздевалку.

«Андрей явно прибавил, завоевал место в составе, за два года вырос, как футболист, но в последних матчах его выходы на поле стали не такими яркими, возможно, снизил требования к себе на тренировках.

Его выход на замену в матче с «Крыльями» обернулся скандалом. Он был на поле чуть более двадцати минут, и вдруг его меняют… Уходя с поля, повздорил с тренером и сразу ушел в раздевалку.

Эгоизм в высшей степени! Выход Андрея явно не усилил атаку, его заменили – рабочий момент.

Но взыгравшаяся гордыня заявила о себе на весь телевизионный мир. А как же интересы команды? Непрофессионально! – заявил комментатор.

Злость Мостового из-за обратной замены: поругался с Семаком и ушел в раздевалку. Это его больное место