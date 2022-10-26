Зе Роберто: «Болельщики «ПСЖ» не ценили Неймара на все 100%, но это его вина. Уверен, он уйдет в конце сезона»

Экс-полузащитник сборной считает, что Неймар покинет «ПСЖ» по окончании сезона.

– Мне кажется, болельщики никогда не ценили Неймара на все 100%. Но это его вина. Все дело в том, как он себя ведет.

Отношения между и испорчены, и разрыв неизбежен. Я почти уверен, что он сыграет на чемпионате мира и покинет клуб в конце сезона. Неймар чувствителен, ему нужна поддержка – болельщиков, СМИ, команды. Если он не будет чувствовать себя любимым, он уйдет.

– Как вы думаете, где он может оказаться?

– В Испании. В мадридском . Перезвоните мне, если я окажусь не прав (смеется), – сказал .