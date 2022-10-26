Мусиала о кумире: «Месси. У него столько голов и трофеев, но он остался верным себе. Хочу того же»

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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала назвал Лионеля Месси своим кумиром.

– Расскажите мне о ваших кумирах.

– Снова назову Месси. Он забил столько голов, выиграл столько трофеев... И он никогда не менялся – оставался верным своим принципам и образу жизни. Для себя я хочу того же, – сказал Мусиала. 

Джамал Мусиала: «Предпочитаю Месси, несмотря на все уважение к Роналду. Нравились класико с ними»

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