Мусиала о кумире: «Месси. У него столько голов и трофеев, но он остался верным себе. Хочу того же»
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала назвал Лионеля Месси своим кумиром.
– Расскажите мне о ваших кумирах.
– Снова назову Месси. Он забил столько голов, выиграл столько трофеев... И он никогда не менялся – оставался верным своим принципам и образу жизни. Для себя я хочу того же, – сказал Мусиала.
Джамал Мусиала: «Предпочитаю Месси, несмотря на все уважение к Роналду. Нравились класико с ними»
Комментарии