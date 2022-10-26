Хавбек «ПСЖ» Витинья: «Хотим выиграть Лигу чемпионов, но не можем заглядывать далеко вперед»

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Витинья высказался после матча «ПСЖ» с «Маккаби» из Хайфы (7:2) в Лиге чемпионов.

Победа вывела парижан в 1/8 финала.

«Конечно, мы хотим выиграть турнир. Но мы не можем сейчас заглядывать так далеко вперед. Мы просто хотим сосредоточиться на нашей следующей игре против «Ювентуса».

А потом посмотрим, с кем сыграем в следующем раунде», – сказал полузащитник «ПСЖ».

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