Хавбек «ПСЖ» Витинья: «Хотим выиграть Лигу чемпионов, но не можем заглядывать далеко вперед»
Витинья высказался после матча «ПСЖ» с «Маккаби» из Хайфы (7:2) в Лиге чемпионов.
Победа вывела парижан в 1/8 финала.
«Конечно, мы хотим выиграть турнир. Но мы не можем сейчас заглядывать так далеко вперед. Мы просто хотим сосредоточиться на нашей следующей игре против «Ювентуса».
А потом посмотрим, с кем сыграем в следующем раунде», – сказал полузащитник «ПСЖ».
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