Дуайт Йорк: «Ливерпуль» больше не боятся, он подходит к концу цикла. Но мы видели, как «красные» делают потрясающие рывки за «Сити»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» дал оценку шансам выиграть АПЛ.

Про «Ливерпуль» в контексте чемпионства не говорят, но мы уже видели, на что он способен. Мы видели, как он начинает погоню за и совершает потрясающие рывки, нивелируя огромное отставание. Надо быть очень смелым человеком, чтобы на данном этапе давать какие-либо прогнозы насчет таблицы.

Проблемы «Ливерпуля» возникли по нескольким причинам. Появились новые игроки, и соперники выжимают из них все соки. Конкуренция в АПЛ очень высока, создать проблемы способна любая команда. Тренеры других команд нашли возможность пользоваться слабыми сторонами этого «Ливерпуля».

Состав мерсисайдцев становится все старше, и манера игры, предполагающая беспощадный прессинг, дает о себе знать. Эта команда выдала потрясающую пятилетку, когда можно было гарантировать, что она будет бороться за все трофеи, но цикл этого состава, возможно, подходит к завершению.

«Ливерпуль» пытается вводить новичков, при этом не опуская общую планку выступлений, но это очень тяжело. Сейчас команде трудно найти ритм, к тому же «Ливерпуль» лишился фактора страха. Соперники его больше не боятся», – сказал Йорк.

«Ливерпуль» влетел последней команде АПЛ – прибил форвард, который 6 лет числился у Клоппа