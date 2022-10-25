Сергеев о 1-м голе «Крыльям»: «Иногда ничего не надо делать — мячи сами залетают в ворота»

прокомментировал победу «Зенита» над «Сочи» (7:0) в матче Мир .

— У нас все получалось, поэтому забивали голы на любой вкус и довели дело до крупной победы.

— Помнили, что можете побить рекорд крупнейшей победы? Чувствовали дополнительную мотивацию?

— Никто не думал об этом. В конце только обсуждали, что до этого выиграли 8:0, а сейчас — 7:0. А перед матчем и во время — никто об этом даже не думал.

— Вы побили рекордную серию «Ротора», 41 матч подряд забиваете мячи на домашнем стадионе. Как команда становится такой результативной?

— Мы, честно говоря, не знали, что есть такая серия. Делаем свою работу, играем для болельщиков. Они поддерживают нас, а мы радуем их победами и голами.

— Первый гол показался очень внезапным. Что в этот момент произошло?

— Прострел, неожиданно мяч попал в голову, завис в воздухе и залетел в ворота. Иногда ничего не надо делать — и мячи сами залетают в ворота (улыбается), – сказал форвард «Зенита».

«Зенит» уничтожил «Сочи» за 20 минут. Как так получилось?