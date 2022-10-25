Зидан о том, когда вернется к тренерской работе: «Скоро»
Зинедин Зидан ответил на вопрос о том, когда он вернется к тренерской работе.
– Скучаю ли я по тренерскому костюму? Нет, осталось недолго ждать.
– Когда мы вновь увидим вас на тренерской скамейке?
– Скоро, – сказал француз, возглавлявший «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019-го по 2021-й.
За время работы в мадридском клубе Зидан трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза победил в Ла Лиге, Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
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