Зидан о том, когда вернется к тренерской работе: «Скоро»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Зинедин Зидан ответил на вопрос о том, когда он вернется к тренерской работе.

– Скучаю ли я по тренерскому костюму? Нет, осталось недолго ждать.

– Когда мы вновь увидим вас на тренерской скамейке?

– Скоро, – сказал француз, возглавлявший «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019-го по 2021-й.

За время работы в мадридском клубе Зидан трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза победил в Ла Лиге, Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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