Зидан провел диктант для учеников 6-го класса марсельской школы в рамках акции по борьбе с лейкодистрофиями

поучаствовал в школьном уроке.

Бывший футболист и тренер и сборной провел диктант для учеников 6-го класса марсельской школы, в которой учился сам. Ему помог рэпер Сопрано.

Они продиктовали учащимся текст лауреата Гонкуровской премии 2021 года – писателя Мохамеда Мбугара Сарра.

Эта акция была организована ассоциацией Ela, борющейся с лейкодистрофиями – наследственными заболеваниями обмена веществ, для которых характерно поражение белого вещества головного мозга. Зидан является спонсором этой организации.

Подобные диктанты прошли по всей Франции.

Фото: FTV