Зидан провел диктант для учеников 6-го класса марсельской школы в рамках акции по борьбе с лейкодистрофиями
Зинедин Зидан поучаствовал в школьном уроке.
Бывший футболист и тренер «Реала» и сборной Франции провел диктант для учеников 6-го класса марсельской школы, в которой учился сам. Ему помог рэпер Сопрано.
Они продиктовали учащимся текст лауреата Гонкуровской премии 2021 года – писателя Мохамеда Мбугара Сарра.
Эта акция была организована ассоциацией Ela, борющейся с лейкодистрофиями – наследственными заболеваниями обмена веществ, для которых характерно поражение белого вещества головного мозга. Зидан является спонсором этой организации.
Подобные диктанты прошли по всей Франции.
Фото: FTV
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