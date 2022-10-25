Осинькин об 1:2 с «Уралом»: «У Крыльев» не получилось из‑за нехватки людей на определенной позиции. Непонятно, за что удалили Бейла»

Главный тренер подвел итоги матча с «Уралом» (1:2) в Мир .

«В матче было два ключевых эпизода. Во‑первых, у нас в наличии всего два центральных защитника, в самом начале Зотов получил травму, и от него убежал Ранджелович. После этого был момент с удалением [Бейла], даже не с пенальти. Мне не очень понятно за что, но пусть другие разбираются.

Не могу сказать, что мы играли хорошо. У нас были моменты, у «Урала» – тоже. Во втором тайме искали возможность сравнять или догнать. На стандарте допустили грубую ошибку. Когда в команде на одного игрока больше, 2:0 играть комфортно.

в хорошей форме. У нас не получилось в первую очередь из‑за нехватки людей на определенной позиции», — сказал .