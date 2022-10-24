Мусаев жалеет о словах про Шалимова и перегар: «Он сказал, что Галицкий посмотрел на меня испепеляющим взглядом, и я сдался. Сейчас я бы даже не стал это обсуждать»

Мурад Мусаев жалеет о словах в адрес .

– Как за год в Азербайджане вы изменились в человеческом плане?

– Думаю, стал добрее. Спокойнее. Научился переключаться на другие вещи, кроме футбола.

– Добрее – это как?

– Раньше человек мог занять деньги, сказать, что отдаст через две недели, и не отдать. Я злился, если у нас нормальные отношения. Сейчас, если он позвонит через год и скажет, что скоро отдаст, я отвечу: «Не нужно. Когда у тебя будут, тогда отдашь. А будут проблемы – вообще не отдавай».

Другой пример. Раньше я почти не смотрел студии «Матч ТВ», потому что заводился. Или ваши коллеги могли вывести меня, стравить с кем-то. Сказать: «А вот тот про вас так сказал…». В ответ я старался вести себя как в обычной жизни.

Сейчас понимаю, что это неправильно. Футбольная жизнь – не то же самое, что обычная. Не надо на это реагировать.

– Вы жалеете, что год назад на вопрос о словах Шалимова про вас сказали про перегар на тренировках?

– Как все случилось. Прихожу домой после тяжелого разговора с Сергеем Николаевичем [Галицкиим], где я сказал ему, что ухожу.

Дома кто-то включает телевизор, там студия, и Шалимов говорит: «Я представляю, что сейчас было. Галицкий посмотрел на Мурада испепеляющим взглядом, и Мурад сдался». Хотя на самом деле мы тепло попрощались. Это же не битва экстрасенсов.

Дальше приехал Дорский, и я сказал то, что сказал. Сейчас эту тему я бы даже не стал обсуждать. А тогда и про Ташуева вспомнил.

– Что он великий тактик, высшее достижение которого – пятое место в ФНЛ.

– Тоже не нужно так. Надеюсь, больше не буду ввязываться в эти истории, – сказал главный тренер в интервью Sports.ru.

«После поражений не сплю сутками, начинаются боли – даже капельницу ставил». Мурад Мусаев год вне России – как он изменился?