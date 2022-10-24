Брайтон – Челси 29.10.2022 АПЛ прогноз на футбольный матч

Всем прекрасно знаком сюжет, когда футболист-легенда играет против своего клуба, в котором провел многие годы. А если тренер встречается со своей бывшей командой? Вот такой сюжет предлагается в 14-м туре чемпионата Англии: «Брайтон» против «Челси». Грэм Поттер, тренирующий «пенсионеров», сыграет против своей бывшей команды, с которой проработал три года и помог ей высоко подняться в табели о рангах. Что победит: более высокий класс «Челси» или сформировавшийся игровой дух «Брайтона»?

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Рекомендуемая ставка: победа «Челси» и тотал больше 2.5 (кэф 3.55)

Брайтон

Увы, но после своего 13-го тура АПЛ «Брайтон» выпадает пока что из еврокубковой борьбы и откатывается на 8-е промежуточное место. Нельзя отрицать, что сменивший Поттера Роберто де Дзерби пока что не справляется со своей работой. Серия из безвыигрышных встреч достигла пяти матчей: после яркой ничьи против «Ливерпуля» и эпического хет-трика Леандро Троссара команда в трех встречах не может забить хотя бы один гол. Поражения от «Тоттенхэма» и «Брентфорда», а также ничья с «Ноттингемом Форест» – и это в канун игры против Холанна и компании…

Конечно, в игре против «Манчестер Сити» имела место попытка не просто показать игру, но и уйти от поражения: «Брайтон» по владению мячом почти не уступал, особенно во втором тайме, и даже наконец-то забил гол: опять же отличился вышеозначенный Троссар. Издание SussexLive по итогам встречи назвало его лучшим игроком в составе «Брайтона» (он ведь мог и второй гол организовать, если бы Мануэль Аканджи чуть-чуть постарался). Но «Сити» был не настолько великодушен и довел дело до победы, не только забрав очередные три очка, но и дав Холанну возможность снова отличиться (забил с пенальти). Теперь «Брайтону» надо готовиться к игре против своего бывшего тренера, и есть риск, что безвыигрышная серия продлится еще на одну встречу. Ведь Поттер очень хорошо знает свою бывшую команду.

Челси

Пока нельзя сказать о ровной игре «Челси» под руководством Грэма Поттера. После трех побед над «Кристал Пэласом», «Вулверхэмптоном» и «Астон Виллой» (ау, Стивен Джеррард!) последовали две ничьи. Сначала настроение «пенсионерам» испортил «Брентфорд», проводящий второй сезон в АПЛ: была зафиксирована нулевая ничья, хотя во втором тайме у «пчел» были реальные шансы распечатать ворота Кепы, и Поттер должен радоваться, что его вратарь справился с несколькими опасными ударами. Дважды Брайан Мбеумо мог огорчить «Челси», особенно во втором случае, когда решил перебросить вратаря (благо, не попал).

Ну а в минувшем дерби против «Манчестер Юнайтед» даже при отсутствии главной звезды противника (Эрик тен Хааг выходку Криштиану Роналду не оценил) в первом тайме Грэму Поттеру было очень тяжело: «Юнайтед» доминировал по всем фронтам. Ситуацию немного выровняла замена провалившего свою позицию Марка Кукурельи на Матео Ковачича, и со временем «Челси» перехватил инициативу. На 87-й минуте Жоржиньо сумел реализовать пенальти, который привез «дьяволам» Мактоминей, но в этой игре еще не вся драматургия была показана зрителям. Фантастический удар Каземиро головой с рикошетом от штанги судьи все же засчитали как гол, лишив Поттера победы и спася тен Хаага от краха в одном из важнейших дерби.

Таким образом, расположение команд не изменилось: в канун игры против «Брайтона» дружина Грэма Поттера занимает 4-е место («Юнайтед» идет на 5-м). 25 октября «Челси» проведет матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ред Булла» и уже потом начнет готовиться к «Брайтону».

Статистика

И снова мы обращаемся к пяти предыдущим встречам каждой из команд, учитывая при этом, что «Челси» еще и на еврокубковые матчи распределяет силы. Начнем, по традиции, с хозяев поля в лице «Брайтона» и Роберто де Дзерби. Все матчи проведены в АПЛ, поэтому ставить в этом списке уточнения нет смысла.

1 октября. Ливерпуль 3:3 Брайтон

8 октября. Брайтон 0:1 Тоттенхэм

0:1 Тоттенхэм 14 октября. Брентфорд 2:0 Брайтон

18 октября. Брайтон 0:0 Ноттингем Форест

0:0 Ноттингем Форест 22 октября. Манчестер Сити 3:1 Брайтон

Весь октябрь прошел для клуба под знаком «минус». Ни одной победы и всего 4 забитых мяча, три из которых пришлись на матч против «Ливерпуля». Похоже, что «чайки» отдали все свои силы на эту встречу и теперь не могут даже мало-мальского аутсайдера обыграть. Что же по индивидуальной статистике?

Леандро Троссард вырвался в лидеры бомбардиров с 6 мячами: все четыре мяча в минувших матчах стали исключительно его заслугой. У Алексиса Мак Аллистера 4 мяча (из них 3 с пенальти), у Паскаля Гросса 3 мяча, а у Мойсеса Кайседо всего один мяч. И да, это все авторы голов «Брайтона».

вырвался в лидеры бомбардиров с 6 мячами: все четыре мяча в минувших матчах стали исключительно его заслугой. У 4 мяча (из них 3 с пенальти), у 3 мяча, а у всего один мяч. И да, это все авторы голов «Брайтона». Из распасовщиков есть три человека с двумя голевыми: это не только отличившийся выше Гросс, но еще Дэнни Уэлбек и Солли Марч . По одной голевой у Энока Мвепу и голеадора Троссарда.

и . По одной голевой у и голеадора Троссарда. На воротах как стоял, так и стоит Роберт Санчес , который за матчи 11 туров пропустил 14 мячей. Не самый лучший вариант, хотя у некоторых вратарей еще хуже…

, который за матчи 11 туров пропустил 14 мячей. Не самый лучший вариант, хотя у некоторых вратарей еще хуже… На замену чаще других выходят Тарик Лэмпти (9 матчей, все начинал со скамейки запасных), Каору Митома (7 матчей, столько же выходов) и Дениз Унзав (6 матчей, во всех также выходил только на замену). Правда, непосредственно голов и голевых в их активе нет. Чаще других меняется Троссард (9 уходов с поля), но с учетом того, какую роль он выполняет и чего добился, его замена обычно обусловлена усталостью, нежели слабой игрой. По 5 уходов с поля у Гросса, Марча, а также Адама Лалланы и Первиса Эступеньяна.

В общем, игра строится только через Троссарда. Ситуация больно похожа на связь Рауля Хименеса с игрой «Вулверхэмптона».

А теперь обратимся к «Челси» и Грэму Поттеру, а именно к пяти предыдущим встречам, среди которых есть и один еврокубковый матч.

8 октября. АПЛ. Челси 3:0 Вулверхэмптон

3:0 Вулверхэмптон 11 октября. Лига чемпионов. Милан 0:2 Челси

16 октября. АПЛ. Астон Вилла 0:2 Челси

19 октября. АПЛ. Брентфорд 0:0 Челси

22 октября. АПЛ. Челси 1:1 Манчестер Юнайтед

Футбольная магия Поттера пока не отказывает в плане исходов: поражений в активе «Челси» нет от слова «совсем». Более того, от игры против «Пэласа» и вплоть до 94-й минуты игры с «Манчестер Юнайтед» в ворота, которые охраняют то Кепа, то Менди, не залетал ни один мяч! Жаль только, что «сухую серию» прервал-таки Каземиро. И еще жаль, что две потери очков в АПЛ есть: это наверняка скажется на погоне не только за «Сити», но и за «Арсеналом». А теперь взглянем на то, чего добились игроки.

И раз заговорили о Кепе , то напомним, что он отыграл уже 5 матчей, пропустив в АПЛ всего дважды: от того самого «Пэласа» и от «Манчестера Юнайтед». В Лиге чемпионов ему также дважды забивали: «Ред Булл», выгрызший ничью в первой встрече Поттера, и загребское «Динамо», выкинувшее Тухеля. Эдуар Менди после шести матчей в АПЛ и 9 пропущенных мячей до сих пор ждет своего часа…

, то напомним, что он отыграл уже 5 матчей, пропустив в АПЛ всего дважды: от того самого «Пэласа» и от «Манчестера Юнайтед». В Лиге чемпионов ему также дважды забивали: «Ред Булл», выгрызший ничью в первой встрече Поттера, и загребское «Динамо», выкинувшее Тухеля. после шести матчей в АПЛ и 9 пропущенных мячей до сих пор ждет своего часа… Все еще лидирует в рейтинге бомбардиров клуба в АПЛ Рахим Стерлинг с 3 голами и одной голевой. По два гола у Жоржиньо (оба с пенальти, причем пенальти был реализован и в игре с «МЮ»), Кая Хавертца и Мейсона Маунта . Ну и целая плеяда игроков, у которых по одному голу: это Кристиан Пулишич , Армандо Броя , Конор Галлахер , Бен Чилуэлл , Калиду Кулибали , Рис Джеймс и Пьер-Эмерик Обамеянг . Правда, Галлахера «сломали» в самом начале игры против «Брентфорда»…

с 3 голами и одной голевой. По два гола у (оба с пенальти, причем пенальти был реализован и в игре с «МЮ»), и . Ну и целая плеяда игроков, у которых по одному голу: это , , , , , и . Правда, Галлахера «сломали» в самом начале игры против «Брентфорда»… Преуспевающий в голах в АПЛ Мейсон Маунт отметился двумя голевыми передачами, равно как и Марк Кукурелья , хотя последнего в двух предыдущих встречах пришлось менять (особенно за то, что Кукурелья проигрывал эпизоды в первом тайме игры против «МЮ»). Ну еще два ассиста у Тиаго Силвы .

, хотя последнего в двух предыдущих встречах пришлось менять (особенно за то, что Кукурелья проигрывал эпизоды в первом тайме игры против «МЮ»). Ну еще два ассиста у . Ну а что касается Лиги чемпионов, то там все намного более скромно (все-таки шесть матчей группового этапа играются). У Обамеянга два гола, у Жоржиньо, Стерлинга, Джеймса и Уэсли Фофана по одному.

Итак, результаты «Челси» более впечатляющие, но все еще не чемпионского уровня. Хотя этого вполне хватит для настроя на игру против «Брайтона», у которого все совсем тоскливо и тускло.

Прогноз

Мы обратимся к Лиге Ставок за коэффициентами на события данной встречи. А Лига Ставок считает, что здесь шансы обеих команд на победу не слишком сильно отличаются. На победу Грэма Поттера дается кэф 2.47, а вот на долгожданный триумф «Брайтона» дается кэф 2.95. Видимо, расчет на то, что Леандро Троссард сможет вскрыть оборонительные ряды «Челси» и переиграть Кепу в дуэли… но справится ли оборона «Брайтона» с атакующими силами в лице Пулишича, Маунта, Хаверца и всей честной компании?

Поговорим о тотале. Могут зайти почти что с одинаковой долей вероятности как тотал больше 2.5 (1.88), так и меньше 2.5 (1.89). И здесь все будет зависеть больше от атакующих усилий «Челси»: команда Поттера тотал больше 2.5 не пробила в четырех предыдущих матчах. Что касается индивидуального тотала, то как минимум на гол «Брайтон» обязан наиграть (кэф 1.33 на тотал больше 0.5), хотя по минувшим матчам в это что-то особо не верится.

В принципе, будет удивительно, если у них забьет не Троссард, но мы не удивимся, если у «Брайтона» опять случится «сушняк» (кэф 3.15 на тотал меньше 0.5) по вине неуступчивого Кепы. Ну а у «Челси» прогнозируемым будет, исходя из вышесказанного, тотал меньше 1.5 (кэф 1.62): им придется больше играть на результат, чтобы не случилось третьей ничьи подряд. Хотя забить могут, скорее всего, обе команды (кэф 1.69 на это событие).

Есть комбинированное предложение от Лиги Ставок: победа «Челси» и тотал больше 2.5 голов, и все это за кэф 3.55. Мы думаем, что это ближе всего к реальности: «Брайтон» больно переоценен Лигой Ставок в плане кэфов на его успех. Аванс в лице ничьи с «Ливерпулем» уже давно не действует, а 8-е место может уплыть и из их рук.

Грэм Поттер прекрасно знает сильные и слабые стороны своих бывших подопечных. Третья ничья «пенсионерам» не нужна, поэтому они приложат все усилия для победы, хотя им и придется еще перед этим потрудиться в лигочемпионской игре с «Ред Буллом».

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Где смотреть матч Брайтон – Челси