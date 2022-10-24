«Бока» в 29-й раз выиграла чемпионат Аргентины. Гол «Ривера» на 95-й лишил «Расинг» шансов на титул

стали чемпионами Аргентины.

В последнем туре Суперлиги команда из Буэнос-Айреса сыграла вничью с «Индепендьенте» – 2:2. По итогам турнира «Бока» заняла первое место, набрав 52 очка в 27 матчах.

Второе место в турнирной таблице занял , набравший 50 баллов, а третье – «Ривер Плейт» (47 очков). Матч между этими командами в последнем туре закончился победой «Ривер Плейт» со счетом 2:1.

На 90-й минуте игры при счете 1:1 полузащитник «Расинга» Хонатан Гальван не реализовал пенальти – удар отразил вратарь. На 95-й минуте форвард «Ривер Плейт» Мигель Борха забил победный гол. В случае победы «Расинг» обошел бы «Бока Хуниорс» в турнирной таблице и стал бы чемпионом.

«Бока» выиграла чемпионат Аргентины в 29-й раз. Рекорд по количеству чемпионских титулов принадлежит – 36.

Напомним, что за «Боку» выступает бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» .

Фото: twitter.com/BocaJrsOficial