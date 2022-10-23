Тренер «Торпедо» про 0:1 с «Ахматом»: «План сработал, моменты были. Подвела реализация»
Юрий Нагайцев прокомментировал игру «Торпедо» с «Ахматом» (0:1) в 14-м туре Мир РПЛ.
– Планом на игру было провести быстрые ответные атаки после отбора мяча, чтобы мяч был доставлен в ударную зону перед воротами соперника. Это сработало, моменты у нас были. Подвела реализация, соперник оказался более удачливым.
– С чем связано отсутствие реализации?
– В одном моменте не хватило мастерства, в другом – хладнокровия.
– Сегодня «Торпедо» не было похоже на команду, которая находится на последнем месте турнирной таблицы. С чем это связано?
– Однозначно с приходом Андрея Викторовича. Ребята перестроились, больше отдаются на поле, начали прибавлять в исполнительском мастерстве.
– Как вы относитесь к решению арбитра отменить пенальти в ворота «Ахмата» после просмотра ВАР?
– Еще не пересматривали этот момент. По версии арбитра, был незначительный контакт, все команды попадают под это. Я считаю, что любое касание в штрафной – это контакт, достаточный для пенальти, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо».
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