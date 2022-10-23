Артета про 1:1 с «Саутгемптоном»: «У «Арсенала» было 3-4 хороших момента. Это послужит уроком»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:1) в .

«У нас было три или четыре хороших момента, и мы должны были забивать больше голов. Нам нужно было забить дважды или трижды, а удалось лишь раз.

Это разочаровывает. Моментов было достаточно, но отправить мяч в сетку не получалось.

Это послужит нам уроком. Мы хотели снова победить, но соперник стал оказывать на нас дополнительное давление во втором тайме, и у нас возникли проблемы.

Гранит Джака играет по-настоящему эффективно, стабильно и впечатляюще. И он хочет продолжать в том же духе», – сказал Артета.