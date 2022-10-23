Артета про 1:1 с «Саутгемптоном»: «У «Арсенала» было 3-4 хороших момента. Это послужит уроком»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Саутгемптоном» (1:1) в АПЛ.
«У нас было три или четыре хороших момента, и мы должны были забивать больше голов. Нам нужно было забить дважды или трижды, а удалось лишь раз.
Это разочаровывает. Моментов было достаточно, но отправить мяч в сетку не получалось.
Это послужит нам уроком. Мы хотели снова победить, но соперник стал оказывать на нас дополнительное давление во втором тайме, и у нас возникли проблемы.
Гранит Джака играет по-настоящему эффективно, стабильно и впечатляюще. И он хочет продолжать в том же духе», – сказал Артета.
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