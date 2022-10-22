Аллегри про 4:0 с «Эмполи»: «Сейчас «Юве» уже больше напоминает команду»

прокомментировал крупную победу над (4:0).

«Сейчас мы больше напоминает команду. «Ювентус» хорошо начал этот сезон, а затем полностью провалил неделю, и именно это сдерживает нас в Серии А. Нужно восполнить этот пробел.

Было нелегко, поскольку 60 минут «Эмполи» заставляет страдать, они постоянно прессингуют и пасуют, мы могли удвоить преимущество, а также рисковали пропустить.

Затем во втором тайме мы прибавили, «Эмполи» немного сбавил обороты, и матч получился очень интересным, с большим количеством моментов. Мы совершенствуемся – команда сохранила темп после перерыва, а значит наш уровень физподготовки растет», – сказал Аллегри в интервью DAZN.