Леон Горетцка: «Повезло, что «Барселона» не повела в первом тайме. «Бавария» сама себе создала сложности»

подвел итоги матча против «Барселоны» в .

«Бавария» одержала победу со счетом 2:0, дважды забив в начале второго тайма.

«Потрясающий матч. Мы сами создали себе сложности в первом тайме и повезло, что соперник не повел в счете.

Но во втором тайме мы были намного лучше, действовали более прямолинейно.

Мы стали защищаться глубже, улучшили нашу игру в переходных фазах и в результате создали много моментов», – сказал полузащитник немецкого клуба.

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