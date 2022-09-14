Леон Горетцка: «Повезло, что «Барселона» не повела в первом тайме. «Бавария» сама себе создала сложности»

Леон Горетцка подвел итоги матча против «Барселоны» в Лиге чемпионов.
«Бавария» одержала победу со счетом 2:0, дважды забив в начале второго тайма.
«Потрясающий матч. Мы сами создали себе сложности в первом тайме и повезло, что соперник не повел в счете.
Но во втором тайме мы были намного лучше, действовали более прямолинейно.
Мы стали защищаться глубже, улучшили нашу игру в переходных фазах и в результате создали много моментов», – сказал полузащитник немецкого клуба.
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